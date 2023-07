Wuppertaler Marktbeschicker fürchten wegen Umzug um Existenz

Die Ersatzfläche, die die Wuppertaler Stadtverwaltung den Marktbeschickern zugewiesen hat, heißt Platz am Kolk und ist nur ein paar hundert Meter vom traditionellen Marktplatz entfernt. Um dorthin zu gelangen, muss man jedoch die Elberfelder Fußgängerzone verlassen und eine große Straße queren. Für Marktbeschicker Frank Schmitz ist dieser ehemalige Postparkplatz deshalb keine Alternative. "Es ist keine Laufkundschaft da, kein Publikumsverkehr. Es liegt an der Peripherie, deshalb ist es schwierig, da Kunden mitzukriegen."

Dem Weihnachtsmarkt weichen

Als Ausweichsplatz vorgesehen: der Platz am Kolk.

Sechs Wochen sollen die Marktleute in der Vorweihnachtszeit dorthin umziehen. Der Grund: Wegen Bauarbeiten ist die Fußgängerzone kaum nutzbar. Und dort stehen normalerweise die Buden des Weihnachstmarktes. Deshalb hat die Stadt entschieden: Der Neumarkt wird zum Weihnachtsmarkt - und die regulären Stände müssen weichen. Der Platz am Kolk ist zudem ein Versuchsballon, denn ab 2025 muss der Neumarkt renoviert und erneuert werden. Das heißt, dann geht es nicht mehr nur um sechs Wochen, sondern eher um fünf Jahre.

Ein Provisorium für fünf Jahre?

Seit 200 Jahren verkaufen Markthändler hier ihre Produkte.

"Für diese fünf Jahre brauchen wir, wenn es denn fünf Jahre werden, eine Ersatzfläche" , so der Wuppertaler Ordnungsdezernent Matthias Nocke. "Und dieser Platz am Kolk, wo der Markt sichtbar ist, wo die Marktstände wahrgenommen werden, auch durch den durchgehenden Verkehr, wo man fußläufig erreichbar ist, da soll jetzt zunächst für sechs Wochen tatsächlich ausprobiert werden: Kann das funktionieren oder nicht?“

Kundschaft will keine Umwege

Frank Schmitz, Marktgemeinschaft Elberfelder Neumarkt.

In ihrem Brandbrief an die Wuppertaler Stadtverwaltung bezweifeln die Marktbeschicker, dass die Kundschaft ihnen überall hin folgt. Denn Markteinkäufe "werden in der Regel auf dem alltäglichen Wegen erledigt. Hier haben die Bürger meist nicht die Zeit noch fünfhundert Meter nach links oder rechts auszuweichen. Vor allem nicht Ältere oder Personen mit Handicap," so der Frank Schmitz von der Marktgemeinschaft Elberfelder Neumarkt.

Keine Kompromisse?

Als Alternative sieht Schmitz die Möglichkeit, dass der Weihnachsmarkt auf den Platz am Kolk umzieht - oder dass Weihnachtsmarkt und regulärer Markt den alten Standort zusammen nutzen. Dafür würden die Marktbeschicker auch darüber nachdenken, die Öffnungszeiten an die des Weihnachstmarktes anzupassen. Das bedeutet Öffnungszeiten auch am Sonntag. Und für die Zeit ab 2025 müsste ein ganz anderer Platz gesucht werden.