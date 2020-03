Steakhaus-Kette Maredo insolvent wegen Corona

Nach der Restaurantkette "Vapiano" hat es jetzt auch die Steakhauskette "Maredo" erwischt: Das Unternehmen hat Insolvenz beim zuständigen Amtsgericht Düsseldorf angemeldet. Das teilte die Kette am späten Montagnachmittag (24.03.2020) mit. Grund sei die Coronakrise und die damit verbundenen Umsatzeinbußen und Restaurantschließungen.

1000 Mitarbeiter betroffen

In den 35 Restaurant der Kette arbeiten rund 1000 Menschen, die meisten davon in Deutschland. Man prüfe aktuell, ob die Kette Staatshilfe erhalten könne, so das Unternehmen. Mit entsprechenden Auskünften von den zuständigen staatlichen Stellen beziehungsweise den zuständigen Banken rechnet das Unternehmen in dieser Woche.

Die Restaurantkette Maredo wurde 1973 in Berlin gegründet. Heute hat das Unternehmen seinen Sitz in Düsseldorf

Stand: 24.03.2020, 11:14