Hunderte demonstrieren in Köln für freie Wissenschaft

Hunderte Forscher werden am Samstag (04.05.2019) beim March for Science in Köln erwartet. Sie fordern eine freie und offene Wissenschaft und protestieren gegen das Leugnen des Klimawandels.

Weltweiter Aktionstag in mehr als 100 Städten

Unter dem Motto „Gutes Klima für die Wissenschaft“ geht es dieses Jahr um die Klimaforschung. Es nehmen auch Schüler der Fridays for Future-Bewegung am Protest teil. Die Veranstalter erwarten um die 600 Teilnehmer. Gleichzeitig wird in mehr als 12 deutschen Städten protestiert, weltweit sind Aktionen in über 100 Städten geplant.

Die Veranstalter wollen wissenschaftliche Ideen noch stärker in die Gesellschaft tragen und kämpfen gegen falsche Fakten in der Politik, die beispielsweise den Klimawandel widerlegen sollen.

Wissenschaftler aus ganz NRW

Auf der Kundgebung sprechen neben dem Meterologen Özden Terli und der Vizepräsidentin Prof. Sylvia Heuchemer der TH Köln auch Schülervertreter von Fridays for Future aus Bonn und Köln. Die Teilnehmer sind aus Aachen, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, dem Ruhrgebiet und weiteren Städten der Region gekommen. Die Forscher gehen im dritten Jahr auf die Straße, die ersten Proteste in NRW fanden 2017 in Bonn und Münster statt.