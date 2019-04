Notarzt-Einsatz beim Düsseldorfer Marathon. Ein 32-jähriger Läufer ist in Höhe des Stadtteils Carlstadt plötzlich zusammengeklappt. Die Ursache dafür ist unklar. " Er musste reanimiert werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht ", sagte Sprecher Harald Gehring dem WDR am Sonntag (28.04.2019).

Über den aktuellen Gesundheitszustand des Läufers gab es zunächst keine weiteren Angaben.

Mehr als 60.000 Zuschauer feuerten Läufer an