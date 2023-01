Prozessauftakt in Köln: Ehefrau mit 66 Messerverletzungen getötet

Der Mordplan habe bereits festgestanden, als er die Wohnung in Köln betrat. So beginnt die Anklage der Kölner Staatsanwaltschaft in diesem Fall.

An Ostermontag besuchte der Mann, der von seiner Frau getrennt in Bochum wohnte, die damals 36-Jährige und die gemeinsamen Kinder in Köln-Nippes. Die Frau hatte ihm Tage zuvor offenbart, dass sie einen anderen Partner habe, so die Anklage. Allerdings war diese Aussage eine Lüge, um sich " gänzlich von dem Mann und der Beziehung zu lösen ", so die Staatsanwältin.

Fast siebzig Schnitt und Stichverletzungen

In der Wohnung, in der sich auch noch die Cousine seiner Frau und dessen Sohn aufhielten, vollendete der Mann laut Anklage gegen 16:15 Uhr seinen Tatplan. Er ging mit der Frau ins Schlafzimmer, schloss die Tür von innen ab und stach auf die Frau ein. Die Kölner Rechtsmedizin zählte später 66 Schnitt- und Stichverletzungen am gesamten Oberkörper und am Hals.