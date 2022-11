Mann stirbt bei Hunderettung

Tragisches Ende eines Feuerwehreinsatzes in Hamminkeln: In einem Wohnhaus im Ortsteil Wertherbruch war am Abend ein Feuer ausgebrochen. Nachdem sich die Bewohner bereits alle in Sicherheit gebracht hatten, rannte ein 74-jähriger Mann noch einmal zurück in das brennende Haus, um seinen Hund zu retten.

Reanimation erfolglos

Die Feuerwehrkräfte konnten den Mann nur noch leblos aus dem Gebäude bergen. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche starb der 74-jährige noch am Brandort. Auch für seinen Hund kam jede Hilfe zu spät.

Verletzte durch Rauchgase

Bei dem Brand wurden außerdem vier Hausbewohner und zwei Feuerwehrmänner durch Rauchgase verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Warum es zu dem Feuer kam, ist noch unklar, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.