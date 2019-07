Mann in Düsseldorf klettert aus Aufzug und stürzt ab

Am Samstagabend (13.07.2019) gegen 22 Uhr ist ein Mann in einem Düsseldorfer Hotel nach einem Zwischenfall mit einem Aufzug schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Der Mann war mit drei weiteren Personen mit dem Aufzug zwischen zwei Etagen steckengeblieben.

Noch bevor die alarmierten Rettungskräfte helfen konnten, hatten die vier eingeschlossenen Personen die Tür der Kabine aufgedrückt, so die Feuerwehr. " Der Mann kletterte hinaus und fiel durch einen Spalt unterhalb der Kabine zwischen vier und fünf Meter tief in den Schacht hinab. "

Ein Notarzt musste den Mann, der nicht in Lebensgefahr war, versorgen. Er wurde in einem Klink gebracht.