Wuppertal Hbf: Mann springt mit fremdem Kind vor Zug

Ein Mann ist am Donnerstagabend (12.04.2018) mit einem fremden Kind vor eine einfahrende S-Bahn gesprungen. Nach Angaben der Polizei ergriff der Mann gegen 18 Uhr unvermittelt den fünfjährigen Jungen einer Familie, die am Bahnsteig stand, und sprang mit ihm ins Gleisbett. Dort lief er der Bahn entgegen, und legte sich vor dem einrollenden Zug längs in das Gleisbett.

Der Lokführer der herannahenden S-Bahn leitete sofort eine Notbremsung ein. Dennoch rollte der Zug laut Polizei noch einige Meter über die beiden hinweg. Als der Zug zum Stillstand kam, krochen der Mann und das Kind unter dem Zug hervor. Der Mann wurde von Umstehenden festgehalten, bis die Polizei eintraf.