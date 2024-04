Solingen: Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt

Nach einer blutigen Auseinandersetzung in der Solinger Innenstadt ist ein Mann schwerstverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Zuerst hieß es, dass ein 39-Jähriger mit einer Stichwaffe auf einen 40 Jahre alten Mann eingestochen habe. In ersten Meldungen war von einer Machete die Rede. Inzwischen spricht die Polizei von einem Schlagwerkzeug.

Tatverdächtiger festgenommen

Die Tat soll sich in einem Mehrfamilienhaus abgespielt haben. Der Polizei sei es gelungen, den 39-Jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Offiziell wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal will sich am Vormittag zu der Tat äußern.

Unsere Quellen:

Polizei Wuppertal

Über dieses Thema berichten wir auch am 09.04.2024 in WDR 2