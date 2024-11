Der Vorfall hat sich am Donnerstagnachmittag am Zülpicher Platz ereignet: Ein Mann steht an der Haltestelle und wartet auf seine Stadtbahn. Plötzlich schubst ein Unbekannter den 55-Jährigen ins Gleisbett - just in dem Moment, wo die KVB -Linie 9 in die Haltestelle einfährt. Das Motiv ist noch völlig unklar.

Glück im Unglück: Nur leichte Verletzungen

Der Fahrer der Stadtbahn führt eine Gefahrenbremsung durch - die Bahn hält. Der 55-Jährige hatte großes Glück, so die Polizei, er wurde nur leicht verletzt. Der Tatverdächtige soll danach zunächst in die Bahn eingestiegen sein, verließ sie aber kurze Zeit später wieder und flüchtete in Richtung Mauritiuswall.

Die Polizei hat nun eine Mordkommission eingesetzt und ermittelt zu den Hintergründen. Außerdem werden Zeugen gesucht, die den Tatverdächtigen beobachtet haben.