Polizisten am Tagebau Hambach mit Molotow-Cocktails attackiert

Am frühen Dienstagmorgen (01.01.2018) haben Unbekannte in Manheim (Rhein-Erft-Kreis) einen Videomast und einen Sicherungskasten des Energiekonzerns RWE in Brand gesetzt. Kurz darauf wurden Einsatzwagen der alarmierten Polizei mit Molotow-Cocktails beworfen.