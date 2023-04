Wuppertal hat weltweit die einzige Musikprofessur für Mandoline

Schon als Kind hat sich Caterina Lichtenberg in das Instrument mit dem besonderen Klang verliebt. Schnell stand für die gebürtige Magdeburgerin fest, dass sie Musik studieren will, mit Schwerpunkt Mandoline. Und das geht am besten in Wuppertal. Denn die Stadt gilt schon lange als die Hochburg der Mandoline.

Platz in Mandolinen-Klasse begehrt

An der Musikhochschule hat Caterina Lichtenberg vor 14 Jahren die Professur für das Fach Mandoline übernommen. Ein Platz in ihrer Klasse ist heiß begehrt. Dafür kommen Musikstudentinnen und -studenten aus der ganzen Welt nach Wuppertal.

Barock-Ensemble der Hochschule

Der Mandoline gilt Caterina Lichtenbergs ganze Leidenschaft.

Einige spielen auch im Barock-Ensemble "Capella dei Leutini" der Hochschule. Die Barock-Mandoline ist etwas ganz Besonderes: Sie klingt anders als das klassische Instrument und wird traditionell mit einem Federkiel gespielt. Selbst erfahrene Mandolinisten müssen das Spiel auf dem alten Instrument neu lernen – ähnlich wie eine Fremdsprache.

Auftritte mit Ehemann

Dafür sind die Virtuosen an der Mandoline auf dem Musikmarkt sehr gefragt. Auch Caterina Lichtenberg tritt häufig auf – entweder als Solistin oder gemeinsam mit ihrem amerikanischen Ehemann Mike Marshall. Ihr Repertoire reicht von Bach bis Blues.