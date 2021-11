Mahnwache für besseren Schutz gegen Wölfe

Fackeln säumen den Weg zu einem Pferdeanhänger auf dem Acker. Teelichter leuchten dort für Max, das Shetlandpony, das hier noch vor wenigen Tagen gerissen wurde. Etwa 40 Anwohner und Weidetierhalter sind zur Aktion „Lichter gegen das Vergessen“ gekommen. Im Schein der Fackeln und Feuerschalen beschreibt Anwohnerin Ina Pillekamp ihre Sorgen: „ Wir möchten unsere Kinder wieder unbeschwert draußen spielen lassen können oder alleine zur Bushaltestelle schicken können, ohne Angst. “ Die Mutter einer dreijährigen Tochter spricht vielen aus dem Herzen.

Unsicherheit bei Tierhaltern

„ Wir wollen ernst genommen werden und endlich eine Lösung “, sagt Andrea Birkendorf. Tränen stehen der Pferdehalterin in den Augen, wenn sie über die Tiere spricht. Das gerissene Pony Max stand auf ihrer Weide. Inzwischen hat sie selbst einen Elektrozaun um ihren Garten gezogen, um ihre Pferde und Ponys zu schützen. Trotzdem bleibt bei ihr die Unsicherheit, auch wenn die Landesregierung gerade erst einen besseren Herdenschutz durch Zäune auch für Ponys und Pferde ab Dezember angekündigt hat. Denn Wölfin Gloria und ihr Rudel werden im Wolfsgebiet bleiben. Bei einer Anhörung in dieser Woche im Landtag hatte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) ein Rechtsgutachten vorgelegt. Demnach sind die Wölfe im Wolfsgebiet Schermbeck nicht verhaltensauffällig und dürfen nicht getötet werden.

Das fordert bei der Mahnwache in Hünxe auch keiner laut. Es sind eher leise Töne, die hier im Gespräch miteinander angeschlagen werden. Auch von Landwirt Burkhard Sagel aus Kirchhellen. Erst vor wenigen Jahren hat er seinen Schweinemastbetrieb auf Weidetierhaltung umgestellt. „ Ich kann meine Rinder, Ponys und Pferde nicht mit 10 oder 15 Herdenschutzhunden schützen, das ist unrealistisch. “ Das Einzige was helfe, ist die Tiere in den Stall zu stellen.

Anwohner fühlen sich alleine gelassen

Die Anwohner und Weidetierhalter fühlen sich alleine gelassen mit ihren Sorgen. Sie sehen sich zusehends auch Anfeindungen von Naturschützern ausgesetzt. Der Naturschutzverband NRW will die Diskussion versachlichen und fordert mehr finanzielle Unterstützung für die Weidetierhalter. Das allein reicht den Anwohnern in Hünxe aber nicht. Sie wollen vor allem wahrgenommen werden mit ihren Ängsten. „ Mein Pferd stand auch auf der Wiese als Pony Max hier gerissen wurde, keiner fragt danach wie traumatisiert das Tier danach ist, “ sagt Ina Pillekamp. Und dann erzählt sie weiter: „ Ich kann nicht mehr unbefangen mit meiner dreijährigen Tochter in den Wald gehen, jedes Rascheln scheucht mich auf. “

Die Angst vor dem Wolf ist an diesem Abend greifbar und mehr als ein Märchenmythos. Ein runder Tisch, aktives Wolfsmanagement, besserer Schutz sind Ideen, die in den Gesprächen fallen und an die Politik adressiert werden. Hauptsache es passiert was – schnell, sagen die Menschen bei der Mahnwache.

Stand: 11.11.2021, 12:50