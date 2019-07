In Köln haben am Dienstagmorgen (02.07.2019) rund 200 Menschen vor dem italienischen Generalkonsulat eine Mahnwache für die in Italien festgenommene Kapitänin des Flüchtlings-Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" abgehalten. Dazu hatte unter anderem Bündnis 90/Die Grünen NRW aufgerufen.

Politiker der Grünen wie Mona Neubaur, Michael Vesper und Sven Lehman waren vor Ort

Viele hielten Schilder hoch mit dem Bild der Seenotrettungskapitänin Carola Rackete und dem Schriftzug "Free Carola". Mittendrin: Grünen NRW -Vorsitzender Felix Banaszak mit einem Megaphon. Seenotrettung sei kein Verbrechen, sondern Pflicht, sagte er.

Rackete in Italien festgenommen

Am Wochenende war Rackete von der italienischen Polizei verhaftet worden. Die Kapitänin hatte ohne Erlaubnis 40 auf hoher See gerettete Flüchtlinge in den Hafen der Insel Lampedusa gebracht. Am Dienstag soll über einen möglichen Haftbefehl entschieden werden.