Proteste und Mahnwachen bei Continental

Ab dem Mittag soll es rund um die Uhr Mahnwachen geben. Mit der Forderung "Menschen vor Profiten" soll heute zur symbolischen Uhrzeit 5 vor 12 die erste Mahnwache in Aachen beginnen. In Schichten wechseln sich die Beschäftigten dann ab.

1.800 Jobs drohen am Standort Aachen verloren zu gehen. Für morgen ist eine zentrale Demonstration aller Standorte in Frankfurt geplant. In Aachen soll es außerdem am kommenden Samstag einen Protestzug durch die Innenstadt geben. Die Belegschaft von Continental erfährt viel Rückenwind von Politikern und Solidarität aus der Bevölkerung.