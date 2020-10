Mafia-Prozess in Düsseldorf gestartet

Auslöser: Drogenfund in den Niederlanden

Niederländische Zöllner hatten in einem Überseecontainer 80 Kilogramm reines Kokain gefunden - addressiert an einen Empfänger in Nordrhein-Westfalen. Es folgte ein internationales Ermittlungsverfahren und schließlich der gleichzeitige Sturm von Spezialeinheiten auf Geschäfte und Restaurants in Belgien, den Niederlanden und Deutschland.