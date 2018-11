Mit Ratten und Mäusen haben derzeit die Anwohner in der Innenstadt zu kämpfen. Insbesondere im Studentenviertel rund um die Pontstraße tummeln sich die Tiere, bestätigte die Stadt dem WDR am Donnerstag (15.11.2018).

Auch die Stadt bestätigt, dass es vor allem im Pontviertel derzeit viel mehr Ratten und Mäuse gibt als sonst. Das sei Folge des schönen Wetters mit viel Außengastronomie und liegengebliebenen Nahrungsmitteln auf den Terrassen und Straßen.

Mäuse und Ratten dringen in Gebäude ein

Schädlingsbekämpfer Axel Schreier hat im Moment alle Hände voll zu tun: "Im Herbst suchen die Ratten und Mäuse Schutz und Wärme. Und die finden sie in Schlupfwinkeln oder in offenen Fassadenverkleidungen. Da dringen sie dann in die Häuser ein und verteilen sich dann durch das ganze Gebäude."

Anwohner fordern häufigere Müllentsorgung

Anwohner bemängeln, dass es zu wenig Mülleimer gibt und fordern, dass die Mülltonnen wieder häufiger geleert werden. Die Stadt sagte dem WDR, sie gehe bereits im Pontviertel gegen die Tiere vor. Wer in seinem Haus oder Garten Ratten und Mäuse entdeckt, müsse sich allerdings selbst um die Bekämpfung kümmern.