Schulkinder wurden zu Augenzeugen

In Brühl haben sich am Donnerstagmorgen (14.02.2019) zwei Männer bei einem Streit nach aktuellen Erkenntnissen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei, gingen der 22-Jährige und der 37-Jährige vor einer Grundschule in Brühl mit einem Messer und einer Eisenstange aufeinander los. Das Ganze passierte vor Schulbeginn kurz vor acht Uhr.

Schulkinder mussten Streit miterleben

Laut Schulleitung haben einige Kinder den massiven Streit der Väter vor der Brühler Grundschule mitbekommen und zum Teil mit angesehen. Aus diesem Grund wird die Schulleitung nach eigenen Angaben das Thema Gewalt mit den Grundschulkindern in den nächsten Tagen im Unterricht behandeln.