Kölner Mädchenchor zurück aus Südafrika

Konzertrundreise mit kölschen Tönen

Die Kölnerinnen hatten die Gelegenheit, den berühmten Tafelberg in Kapstadt kennenzulernen. Dort stimmte der Chor das Lied "Am Dom zo Kölle" an. Zahlreiche Konzerte in Pretoria und Port Elisabeth sorgten ebenfalls für große Beachtung bei den Einheimischen.

Jubiläum im Dom geplant

Am 13. September findet aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des Chors ein Konzert im Kölner Dom statt. Dort werden auch viele Lieder zu hören sein, die die Mädchen auf ihrer Chorreise in Südafrika gesungen haben.

Stand: 26.08.2019, 09:17