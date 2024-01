"Lynchmord“ von Köln - Prozess gegen Frau beginnt

Es sind schwer zu ertragende Szenen. Eine Gruppe von mehr als 20 Männern attackiert einen 37-Jährigen . Es ist ein Racheakt. Das Opfer stirbt. Die Tat ereignete sich im März 2022. Nun ist die Justiz an der Reihe. Heute hat der vierte Prozess deswegen begonnen.

Drei Prozesse schon abgeschlossen

Das Video läuft immer wieder in den Verhandlungssälen des Kölner Landgerichts. Mittlerweile sind drei Prozesse mit vier Angeklagten abgeschlossen. Das Gericht hat bereits drei Männer zu Freiheitsstrafen von siebeneinhalb Jahren bis lebenslang verurteilt. Ein weiterer Mann starb in der Untersuchungshaft.

„Ekstatischer Angriff“

Ein Anwalt sagte dem WDR in einem der früheren Verfahren, dass der Angriff der Gruppe auf den Mann auch für professionelle Beteiligte "harter Tobak" sei. Das Video zeigt, wie sich mehrere Personen an der Straße in Höhenberg aufhalten. Das Auto mit dem betreffenden Mann fährt vor. Zunächst gibt es Gespräche, dann beginnt der, wie es ein Verteidiger ausdrückte, "ekstatische Angriff".

Die vielen umherstehenden Männer strömen an den Wagen, schlagen durch die geöffneten Fenster, lassen kurz von dem Opfer ab. Als der Mann aussteigen will, folgt ein Schlag mit dem Hammer. Fast jeder Umherstehende traktiert das Opfer mit einem Schlag, Tritt, oder Messerstich. Schließlich bleibt der Familienvater regungslos liegen. Auch jetzt noch folgen Tritte auf den lebenslosen Körper.

Nicht in das Geschehen eingegriffen

In diesem Prozess muss sich eine Frau verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hatte sie nicht in das Geschehen eingegriffen. Sie soll aber aufgrund ihrer Präsenz und "vorheriger Aufforderung" an ihren Sohn und Schwiegersohn, "den Tatentschluss bestärkt und zum Taterfolg beigetragen haben."

Weitere Täter auf der Flucht

Die Tat war offenbar der gewaltsame Höhepunkt eines Streits zwischen zwei Großfamilien. Zuvor soll ein Mann in einem Video Mitglieder der anderen Großfamilie beleidigt haben.

Die Angeklagte ist 44 Jahre alt und hat die Staatsangehörigkeit von Bosnien-Herzegowina. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat noch etliche andere mutmaßliche Täter im Visier. Nach aktueller Information sucht die Anklagebehörde etwa 20 Beschuldigte mit internationalem Haftbefehl.

