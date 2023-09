Bonn: 1000 Jahre Rheinland neu erzählt

Einen Namen hat die lebensgroße Puppe noch nicht. Besonders viel Stoff am Körper trägt sie normalerweise auch nicht. Aber das ändert sich, wenn die Museumsbesucherinnen und -besucher Hand anlegen: Schleifen, Schnüre, Bänder, Reifröcke und Unterkleider warten an einer beleuchteten Garderobe darauf, an der lockigen Dame drapiert zu werden.

Erleichterter Zugang zum Barockzeitalter

Diese Puppe können die Besucher selbst mit Kleidung aus der Zeit des Barock anziehen.

" Vielleicht kriegen wir ja auch noch ein männliches Pendant, einen Kurfürsten zum Ankleiden ", sagt Museumssprecherin Silke Günnewig und lächelt. Die Puppe soll einen leichteren Zugang zum Barockzeitalter schaffen. Sie ist eine von insgesamt 18 neu errichteten Stationen, die zum Mitmachen anregen und den Tast-, Hör- oder Geruchssinn ansprechen.

Wer sich ein Kirchenfenster anschaut, kann zugleich Weihrauch riechen und Orgelmusik hören. Postkarten mit rheinromantischen Motiven dürfen in ein Album einsortiert werden. " Mein Spieltrieb war sofort geweckt ", gesteht Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Ina Brandes, die zur feierlichen Wiedereröffnung nach Bonn gekommen war.

Das Rheinland ist neu sortiert

Im laufenden Betrieb wurde der erste Teil der Dauerausstellung im Museum an der Colmantstraße nahe des Bonner Hauptbahnhofs in den vergangenen Jahren umgebaut. Ein zweiter soll folgen. " Das Rheinland ist neu sortiert ", freut sich Museumsleiter Prof. Thorsten Valk. Gemeint ist die Geschichte vom Mittelalter zur Moderne. Die Frühgeschichte mit den archäologischen Funden soll bis Herbst 2024 folgen.

Über 400 Exponate gibt es für die Besucher in der Ausstellung zu sehen.

Ein "komplexes Projekt “, dessen Kosten der Landschaftsverband Rheinland mit insgesamt 8,4 Millionen Euro beziffert. Die Dauerausstellung mit über 400 Exponaten, die teils aus den Depots kommen und noch nie gezeigt wurden, ist nicht mehr thematisch, sondern ab jetzt chronologisch aufgebaut. Das ist laut LVR eine weitere große Neuerung.

Galerie der unscheinbaren Dinge

Damit rücken auch Objekte in den Blick, die in der Vergangenheit nicht als sammlungswürdig galten, aber zur Alltagskultur der Rheinländer gehörten: In Vitrinen finden sich Scherben von dekorierten Toilettenschüsseln aus dem 19. Jahrhundert, Zahnbürsten aus einem Zwangsarbeiterlager bei Königswinter, ein etwas bizarr anmutendes, medizinisches Spülgerät aus der Zeit um 1900.

Freier Eintritt bis zum 15. Oktober 2023

Mit einem Eröffnungsfestival feiert das Landesmuseum die neue Ausstellung. Das bedeutet: bis Mitte Oktober ist der Eintritt für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos. Daneben gibt es fast täglich Workshops und Aktionen, auch für Kinder und Familien: Es darf zum Beispiel Keramik bemalt werden.

In der Schaurestaurierung wird ein im Krieg zerstörtes römisches Mosaik nach 80 Jahren wieder zusammengesetzt. Es gibt Führungen in englischer und in einfacher Sprache. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag, jeweils 11 bis 18 Uhr. Ab dem 17.10. kostet der reguläre Eintritt 11 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben grundsätzlich freien Eintritt.



Über das Thema berichten wir am 29.09.2023 auch im WDR Fernsehen in der "Lokalzeit aus Bonn".