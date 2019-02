Am Freitag (01.02.2019) ist der neue Luftreinhalteplan für Düsseldorf in Kraft getreten. Darin sind mehr als 60 Maßnahmen aufgelistet, mit denen Stadt und Bezirksregierung die Luftqualität in der Stadt verbessern wollen.

In Köln ist am Freitagvormittag der neue Luftreinhalteplan vorgestellt worden. Die Bezirksregierung hat eine Fortschreibung des Luftreinhalteplans beschlossen. Damit will sie die drohenden Fahrverbote für Diesel verhindern. Unter den Maßnahmen zur Verbesserung der Luft ist auch eine Busspur für die Aachener Str. vorgesehen. Außerdem sollen zum Beispiel an der Luxemburger Straße Ampeln installiert werden, die einen flüssigeren Autoverkehr ermöglichen. Die Maßnahmen sollen dann am 1. April umgesetzt werden.

Über 60 Maßnahmen in Düsseldorf

Die Bezirksregierung setzt auf mehrere Maßnahmen, die die Luftqualität in der Landeshauptstadt verbessern sollen - von der Umrüstung der Rheinbahn-Busflotte über den Ausbau von Radwegen bis zu mehr Angeboten im Bereich Elektromobilität.