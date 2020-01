Luft an Reuterstraße wird besser

Dass die bereits ergriffenen Maßnahmen wirken, zeigten die vorliegenden NO2 -Messwerte des Landesumweltamtes. So seien an allen Landesmessstellen in der Stadt Bonn die Messwerte rückläufig. Die bisher vorliegenden Werte der Reuterstraße als letzter verbliebener Überschreitungsstelle deuten auf eine vermutlich nur noch minimale Überschreitung des Jahresgrenzwertes für 2019 hin und stehen damit in Übereinstimmung mit den Prognosen des Luftreinhalteplans.

Aufgrund der anhaltend rückläufigen Messwerte ist davon auszugehen, dass der Grenzwert im laufenden Jahr an allen Stellen im Stadtgebiet eingehalten wird, sagte der Bonner Oberbürgermeister.