Lufthansa prüft Weggang aus Köln

Noch ist die Lufthansa mit einem Büro an der Venloer-Straße vertreten. Schon häufiger wurden aberMünchen und Frankfurt als mögliche Firmensitze gehandelt. Was daraus wird, ist unklar. Die Überlegungen seien noch in einem sehr frühen Stadium, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Anders als in Medien berichtet wurde, sei noch keine Vorentscheidung oder gar eine Entscheidung gefallen.