Lufthansa-Hauptversammlung in Bonn

Die Lufthansa kämpft auf vielen Ebenen. Der Druck durch die Konkurrenz und hohe Treibstoffpreise haben zu deutlichen Verlusten geführt, mit denen die Lufthansa ins Jahr gestartet ist. Dazu kommen noch die aktuellen Klimadiskussionen um den CO2-Ausstoß von Flugzeugen – das macht es dem Konzern nicht leicht. Bei der Hauptversammlung des Unternehmens heute (07.05.2019) in Bonn muss sich die Chefetage der Lufthansa ihren Aktionären stellen - ausgerechnet dort, wo die Aktionäre von Bayer vor knapp zwei Wochen zum ersten Mal einem deutschen Dax -Vorstand die Entlastung verweigert haben.

2018 zweitbestes Jahr für Lufthansa

Trotzdem wies der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, Carsten Spohr, noch einmal darauf hin, dass das vergangene Jahr das zweiterfolgreichste in der Unternehmensgeschichte war. Damit es weiter aufwärts gehe, investiere der Konzern unter anderem jedes Jahr drei Milliarden Euro in sparsamere und leise Flugzeuge. In den kommenden acht Jahren sollen rund 220 neue Flieger für die Lufthansa-Gruppe aufsteigen.

Angebot für Übernahme von Condor

Außerdem will die Lufthansa wachsen, indem sie den Ferienflieger Condor übernimmt. Lufthansa-Chef Spohr bestätigte in Bonn ein entsprechendes Angebot an den britischen Eigentümer Thomas Cook. Das Angebot gelte sowohl für die Lang- als auch die Kurzstrecken von Condor.