Das Übungsszenario: Kann die Gasversorgung in der Uniklinik noch aufrecht erhalten werden? Wie können noch genügend Brote gebacken werden, wenn auch die Nahrungsmittelindustrie kein Gas mehr bekommt? Zwei Tage lang üben Katastrophenschützer den Ernstfall - organisiert vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn.

Abläufe sollen geprobt und Schwachstellen aufgedeckt werden

Das Drehbuch: In einem harten Winter werden die Gasreserven knapp und auch aus Norwegen oder Russland kommt nicht mehr genug Gas. Was bedeutet das für Industrie, für Haushalte, für Krankenhäuser und andere, die vom Gas abhängig sind? Um das herauszufinden spielen mehr als zweieinhalb Tausend Beteiligte in Unternehmen, Verwaltungen und Ministerien diesen Ernstfall durch.

Mit eigenen Nachrichtensendungen, Meldungen in sozialen Netzwerken und vielen anderen Elementen wollen sie während der Übung Abläufe erproben und mögliche Schwachstellen finden. Tagesschau-Sprecher Thorsten Schröder verkündet: " Gerade jetzt zeichnet sich eine drohende Einschränkung der Gasversorgung ab. Die Füllstände der Erdgasspeicher sind mittlerweile erheblich gesunken ."

Mögliche Zwangsdrosselungen bei Gasengpässen