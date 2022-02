Lucherberger See wurde "der Stöpsel gezogen"

Der symbolische Stöpsel wurde bereits im November gezogen. Der Zufluss aus der Rur wurde damals unterbrochen. Seitdem ist der Wasserspiegel des Lucherberger Sees um gut zwei Meter gefallen. Mittlerweile schützt ein Zaun den See vor ungebetenen Gästen. Schon in Kürze soll der Tagebau Inden bis in das heutige Gebiet des Sees reichen. Wenn das Loch verfüllt ist, sollen spätestens ab 2030 an dieser Stelle nur noch landwirtschaftliche Flächen zu finden sein.

Lucherberger See war schon vorher "nicht ganz dicht"

Spätestens 2025 soll der Lucherberger See trockengelegt sein

Unterstützt wird das Ablassen auch durch geologische Gegebenheiten vor Ort. Eigentlich sei der See grundsätzlich "nicht ganz dicht", sagt RWE. Schon heute versickert ein Teil des Seewassers einfach im Erdboden. Dieser Umstand beschleunigt jetzt das Ablassen. Bislang diente der Lucherberger See auch als Entnahmebecken für Kühlwasser für das nahegelgene Kraftwerk Weisweiler. Auch das wird demnächst Geschichte sein.

Neuer See entsteht

Ganz ohne See werden die Menschen rund um Inden auch in Zukunft nicht auskommen müssen. Nur wenige Meter entfernt vom heutigen Lucherberger See soll bis 2050 der Indesee entstehen. Nach Auskunft von RWE soll er zwanzig Mal größer sein als der heutige Lucherberger See und touristisch genutzt werden.