Loveparade-Gedenkstätte in Duisburg verwüstet

Die Loveparade Gedenkstätte am Karl-Lehr-Tunnel in Duisburg ist erneut verwüstet worden. Bislang unbekannte Täter haben unter anderem eine Steintafel mit der Aufschrift "In Gedenken an die Verletzten und Traumatisierten der Loveparade" zerstört.

Außerdem bestätigt die Polizei, dass zwei Fotos von Verstorbenen, sowie Blumenvasen zerschlagen wurden. Hinweise zu einem oder mehreren Tätern gebe es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Gedenkstätte wurde bereits mehrfach verwüstet