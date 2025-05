"Es geht hier um ein Miteinander, nicht um ein Gegeneinander," stellt WDR-Moderatorin Judith Schulte-Loh direkt am Anfang des Stadtgesprächs auf dem Brüsseler Platz klar. Und im Laufe der einstündigen Diskussion wird sich zeigen, dass genau das Teil einer Lösung sein könnte.

Brüsseler Platz ist Jahren Party-Hotspot und Zankapfel

Christiane und Sven sind Nachbarn und wohnen am Brüsseler Platz

Christiane und Sven sind Nachbarn und wohnen direkt am Brüsseler Platz. Ein äußerst beliebter Platz in der Kölner City. So beliebt, dass sich dort abends auch mal mehrere hundert Menschen versammeln. Für einige Anwohner eine Zumutung, sie klagen seit knapp 20 Jahren über Dreck und schlafraubenden Lärm.

Nach einem Urteil des OVG Münster muss die Stadt Köln nun aber für Ruhe sorgen. Die Frage ist nur wie? Ein im Februar von der Stadt erlassenes Verweilverbot wurde Ende April nach mehreren Klagen von Anwohnern wieder einkassiert. Jetzt soll es ein Alkoholkonsum- und Mitführverbot geben. Ab wie viel Uhr es gelten soll, ist noch unklar.

Video starten, abbrechen mit Escape Wie geht es weiter am Brüsseler Platz? Lokalzeit aus Köln. . 28:34 Min. . Verfügbar bis 25.04.2027. WDR. Von Friederike Müllender.