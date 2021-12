132.000 Briefe an Christkind-Postfiliale

Seit 1985 hat das Christkind eine eigene Postfiliale. Seitdem erreichen Briefe mit der Adresszeile "An das Christkind bei den Engeln" zuverlässig das Christkind-Postamt in Engelskirchen. Anfangs arbeitete dort nur eine Mitarbeiterin, um die Briefe zu beantworten. Weil aber immer mehr Wunschzetteln ankamen, sind es heute viele Engels-Helferinnen, die lesen, sortieren und antworten.

Kinderbriefe aus aller Welt

Dieses war sie nicht möglich: Die persönliche Zustellung.

Mehr als 132.000 Briefe kamen in diesem Jahr in Engelskirchen an. Würde man sie wiegen, wären es mehr als drei Tonnen. Die längste Reise haben Wunschzettel aus Neuseeland und Australien hinter sich. Die Wünsche der Kinder sind vielfältig: Spielzeug, Meerschweinchen oder ein Treffen mit Fernsehstars. Manche wollen endlich "mit Papa mal Plätzchenbacken“ , andere Kinder wünschen sich Geschwister oder einfach mal „Fritten zu Weihnachten“ .

Keine Kinderbesuche in diesem Jahr

In den vergangenen Jahren gab es in der Christkind-Postfiliale immer einen Tag der offenen Türe, bei dem Kinder ihre Briefe persönlich vorbeibringen konnten. Die Pandemie hat das dieses Jahr verhindert. Wohl nicht nur deshalb ist ein Kinderwunsch in jedem Brief dabei: Das Ende von Corona.

Stand: 23.12.2021, 14:39