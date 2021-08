Gestern schoss der Bieterpreis auf 130.000 Euro in die Höhe. Dann schlug der Algorithmus zu, berichtet Sparkassenvorstand Guido Mombacher von der Kreissparkasse Ahrweiler, der die Auktion in seiner Freizeit gestartet hatte.

Das Angebot wurde von Ebay blockiert, weil es zu hoch für eine gebrauchte Kappe erschien, so der Banker. Er stehe aber in gutem Kontakt mit dem Online-Auktionshaus. Inzwischen sei sein Account wieder freigeschaltet und er werde die Kappe noch heute wieder einstellen. Die Auktion soll bis Samstag laufen.

Gesamter Betrag geht an Flutopfer

Der Pulheimer Landwirt Markus Wipperfürth hilft mit vielen anderen seit der Flutkatastrophe im Ahrtal beim Aufräumen. Videos davon stellt er regelmäßig auf seine Facebook-Seite und ist dadurch vielen Menschen als der Helfer bekannt geworden.

Die Kappe von Markus Wipperfürth aus Pulheim wird versteigert

Er selbst hätte niemals damit gerechnet, dass eine so hohe Summer geboten wird. Den gesamten Erlös der Versteigerung will er für die Flutopfer spenden. Wipperfürth hat eine Bitte an alle, die derzeit Anteil an dem schweren Leid der Flutopfer nehmen. Sie sollen auch dann noch an die Menschen im Ahrtal und an der Erft denken, wenn andere Themen die Schlagzeilen der Flut verdrängt haben. Die Menschen hätten durch das Hochwasser so viel verloren, dass sie noch über Jahre die Solidarität der Mitbürger benötigen.