Löschcontainer für Elektroautos

Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein ganz normaler Container, zum Beispiel für Bauschutt. Allerdings ist er rot, verfügt über diverse Einfüll- und Ablass-Stutzen und auf der Seite prangt in großen gelben Buchstaben "Red-Box". Ralf Magney, der in Wermelskirchen ein Unternehmen zur Gefahrstoffbeseitigung betreibt, hat ihn gekauft.

Problem bei Feuer: Die Akkus

Zum Einsatz kommt er, wenn ein Elektroauto brennt. Denn anders als bei Autos mit Verbrennungsmotoren ist es nicht damit getan, das Feuer zu löschen. Durch thermische Überhitzung entzünden sich die Hochleistungsakkus immer wieder neu. Für Feuerwehren ist das ein Problem, das sich nur auf eine Weise lösen lässt: Dauerhaftes Kühlen der Batterien.

Container mit Wasser fluten

Unter Wasser können überhitzte Akkus abkühlen

Genau das soll der Löschcontainer leisten. Ralf Magney demonstriert die Funktionsweise mit einem ausrangierten Kleinwagen. Wie im Ernstfall auch wird das Auto mit einem Kran in den Container gehoben. Die Feuerwehr schließt ihre Rohe an die Stutzen an und flutet den Container soweit, bis der Wagen halb im Wasser steht. So können die Akkus nicht wieder in Flammen aufgehen.

Feuerwehren an Löschcontainer interessiert

Bisher hatte die Feuerwehr Wermelskirchen noch keinen Brand eines Elektroautos. Das sei aber nur eine Frage der Zeit, ist sich der stellvertretende Feuerwehr-Chef sicher. Das Konzept des Löschcontainers überzeugt ihn. Weil es funktioniert und weil der Einsatz praktikabel ist. Im Ernstfall würde die Feuerwehr also durchaus den Löschcontainer einsetzen.