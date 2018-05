Innerhalb kurzer Zeit hat sich am Freitag (04.05.2018) in einer Dürener Straße direkt an einem Bahnübergang ein mehr als fünf Meter tiefes Loch gebildet. Die Hauptverkehrsstraße ist nach ersten Erkenntnissen des Wasserverbandes Eifel-Ruhr wahrscheinlich durch einen Rohrbruch unterspült worden.