Lobinger-Privatmuseum in Meckenheim

Im Elternhaus von Tim Lobinger hat sein Vater Achim in Meckenheim ein kleines Privatmuseum eingerichtet: viele gerahmte Bilder des Sportstars im Flug, Zeitungsausschnitte, Plakate von Wettbewerben. Dort steht Wolfgang Rehmer, der frühere Kreisjugendwart im Rhein-Sieg-Kreis und erinnert sich an den siebenjährigen Tim. Der hatte gerade bei einem Sportfest den damals erfolgreichen Bonner Stabhochspringer Jürgen Winkler kennengelernt.

Ex-Jugendwart Wolfgang Rehmer zeigt Bilder, die Tims Vater gesammelt hat

Aus kleinen Hölzchen bastelte Tim eine Hochsprunganlage und sagte: „Das will ich auch machen“. Später sei Rehmer dabei gewesen, als Lobinger im Alter von zwölf Jahren bei seinem ersten Wettbewerb 2,35 hoch gesprungen ist. „Er war stolz wie Oskar“ , lächelt Rehmer bei der Erinnerung an diesen Moment. Danach habe Tim innerhalb kurzer Zeit alle Jugendkreisrekorde seines Vorbilds Winkler geknackt.

Früherer Bundestrainer: Mein bester Athlet

Schon in der Jugend wechselte der in Rheinbach geborene Tim dann von der LG Meckenheim zu Bayer Leverkusen. Dort trainierte ihn Leszek Klima, der viele Jahre auch deutscher Bundestrainer war. Einen Tag nach der Nachricht vom Tod seines früheren Schützlings kämpft Klima bei der Erinnerung an Lobinger in einer Sporthalle mit den Tränen. Er sei sein „bester und fleißigster Athlet“ gewesen: „Ein Vorbild für alle, die ich hatte.“

Tim Lobinger im Alter von 7 Jahren

Als erster Deutscher sprang Tim Lobinger über die im Stabhochsprung magische Marke von sechs Metern. Europameister in der Halle, Bronze bei den Weltmeisterschaften 2005. 15 Mal wurde er Deutscher Meister, nur Olympia-Medaillen blieben ihm verwehrt.

„Tim war ein Stehaufmännchen“

Für viele war der Sportstar ein echter Typ: Unangepasst, auch mal aneckend und manchmal auch gut für exzentrische Siegerposen. Einer, der sich sogar mal beim Jubeln die Hose runterzog und seinen blanken Hintern präsentierte. „Ein sehr lustiger Typ, sehr lebensfroh, wir haben viel gelacht“ , erinnert sich sein früherer Trainer Klima: „Und wir haben auch viele Rückschläge mitgenommen, aber Tim ist immer rausgekommen. Er war für mich das größte Stehaufmännchen der Welt.“

Jahrelanger Kampf gegen den Krebs

So besonders sein Umgang mit dem Sport gewesen sei, so sei er auch mit seiner Leukämie-Erkrankung umgegangen, sagt Wolfgang Rehmer. Für den früheren Kreisjugendwart und guten Freund der Familie ist es deshalb auch nicht verwunderlich, dass so viele Menschen Anteil an seinem Tod nehmen.

Lobinger hatte seine Krebs-Diagnose frühzeitig öffentlich gemacht. Als nach einem jahrelangen Kampf im vergangenen Herbst immer klarer wurde, dass es keine Heilung mehr geben würde, bereitete sich Lobinger auf den Tod vor und ging auch damit offen um. Er habe gelernt, an der Situation zu reifen. Es sei nicht gut, den Tod zu verdrängen, sondern besser sich damit „zu arrangieren“.