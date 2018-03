Zwei Schwerverletzte bei Lkw-Unfall auf der A3

Bei einem Lkw -Unfall auf der A3 bei Bad Honnef sind am Sonntag (04.03.2018) zwei Männer schwer verletzt worden. Der 58-jährige Fahrer war mit seinem 38-Tonner auf abschüssiger Strecke ins Schleudern geraten. Der mit Blumen beladene Sattelzug driftete laut Polizei nach links, kollidierte mit der doppelten Betonwand auf dem Mittelstreifen, wobei er eine dieser Wände durchschlug.

Nach ersten Ermittlungen wurde dabei der Tank der Zugmaschine beschädigt, und das Fahrzeug fing Feuer. Die Zugmaschine brannte vollständig aus, der Auflieger wurde erheblich beschädigt.

Staus in beiden Richtungen

Der Lkw verunglückte auf der A3 bei Bad Honnef

Der Fahrer und sein Beifahrer (59) wurden schwer verletzt, konnten das Fahrzeug aber rechtzeitig verlassen und sich vor den Flammen in Sicherheit bringen. Beide wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die A3 in Richtung Köln wurde komplett gesperrt. In Richtung Frankfurt konnte der Verkehr die Unfallstelle zunächst nur auf einer Spur passieren. Bergungsarbeiten dauerten bis in den Nachmittag. In beiden Richtungen kam es zu erheblichen Staus.

Stand: 05.03.2018, 06:00