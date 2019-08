In Höhe des Rastplatzes "Am blauen Stein" war ein Lkw auf einen anderen aufgefahren. Der Fahrer des aufgefahrenen Lastwagens wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Die A61 ist in Fahrtrichtung Koblenz zwischen Weilerswist und Swisttal gesperrt. Am frühen Abend staute sich der Verkehr über neun Kilometer, auch weil nach dem Unfall Flüssigkeiten ausgelaufen sind.

Stand: 14.08.2019, 19:01