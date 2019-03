Moers: Unfall mit Gefahrguttransporter auf A42

Auf der A42 in Höhe des Kreuzes Moers-Nord hat es am Mittwochmorgen (20.03.2019) einen schweren Unfall mit mehreren Lkw gegeben. Einer der Wagen hatte Fässer mit Gefahrgut geladen, so die Autobahnpolizei. Zwei Fässer seien auf die Fahrbahn gefallen. Laut einem Sprecher der Stadt Moers sind aber keine gefährlichen Stoffe ausgetreten.

Lkw-Fahrer schwer verletzt

Ein Lkw -Fahrer sei bei dem Unfall schwer verletzt worden, so der Stadtsprecher. Er war in seinem Führerhaus eingeklemmt worden und musste von den Rettungskräften befreit werden. Anschließend habe man ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Lkw -Fahrer sei leicht verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle.

Autobahn gesperrt

Bei den Aufräumarbeiten kommt am Vormittag auch ein Kran zum Einsatz.Die A42 ist in Fahrtrichtung Dortmund bis voraussichtlich 13 Uhr komplett gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr zur nächsten Ausfahrt ab.

Stand: 20.03.2019, 09:21