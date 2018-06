Handy am Steuer, zu wenig Schlaf, zu viel Promille: Es gibt zahlreiche Gründe, warum Lkw-Fahrer die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlieren und schwere Unfälle verursachen. Damit dies künftig seltener geschieht, hat die Polizei Düsseldorf am Donnerstag auf einem Parkplatz an der A40 Aufklärung geleistet – unter anderem mit einem Lkw-Überschlagssimulator.

Aufklärung für Trucker

Auf einem Parkplatz kontrollierten die Polizisten die Sicherheit der LKW.

Reges Treiben auf dem Parkplatz Neufelder Heide an der A40. Zwischen den Anschlussstellen Neukirchen-Vluyn und Kerken hat die Polizei eine Kontrollstelle eingerichtet. Immer wieder ziehen die Beamten Lkw aus dem Verkehr. Diesmal geht es aber nicht darum, Sünder zu erwischen und zur Kasse zu bitten, sondern die Trucker aufzuklären.

"Wir wollen hier kein Geld machen, sondern Lkw-Unfälle verhindern", sagt Polizeisprecher André Hartwich. Das Thema Sicherheit soll sich bei den Lkw-Fahrern herumsprechen, damit diese in ihren Cockpits künftig alles richtig machen. Anhand eines Lkw-Überschlagssimulators, eines sogenannten Gurtschlittens, sowie eines Abstandssimulators wolle man den Berufskraftfahrern zeigen, welche verheerenden Folgen ihr Fehlverhalten haben kann.