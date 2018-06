Vor dem Landgericht Mönchengladbach hat am Dienstag (12.06.2018) der Prozess um den Tod einer Polizistin angefangen. Verantworten muss sich ein Lkw-Fahrer, der vor knapp einem halben Jahr betrunken auf der A61 gefahren war. Die Polizistin aus Gronau starb, als er mit dem Lkw das Polizeiauto auf dem Standstreifen rammte, zwei weitere Polizisten wurden schwer verletzt.

Angeklagter kann sich an nichts erinnern

Der Angeklagte hat vor Gericht zugegeben, betrunken gefahren zu sein. Laut seinem Anwalt kann er sich aber an nichts mehr erinnern. Das letzte was er weiß ist, dass er vor dem Unfall mit einem Kollegen auf einem Rastplatz Alkohol getrunken hat - damit habe er die Schmerzen in seiner Hüfte betäuben wollen.