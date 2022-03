A1 gesperrt: Lkw gerät auf Autobahnbrücke bei Wuppertal in Brand

Kurz vor Mitternacht (16.03.2022) musste die Feuerwehr mit einem Großaufgebot auf die Schwelmetalbrücke bei Wuppertal ausrücken. Dort war ein Gemüselastwagen verunglückt und in Flammen aufgegangen. Anders als zunächst berichtet, wurde niemand verletzt.

Fahrer übersah vermutlich Mittelleitplanke

Die einzelnen Fahrspuren sind auf der Schwelmetalbrücke durch Leitplanken voneinander getrennt, ein Spurwechsel ist in diesem Abschnitt also nicht möglich. Als er versuchte, die rechte Spur zu verlassen, hat der Fahrer die Leitplanke scheinbar übersehen und so kollidierte der Laster mit der Metallabsperrung und riss sich dabei den Tank auf. Nur kurze Zeit später geriet das Fahrzeug in Brand.

Einsatz zieht sich noch über Stunden

Durch die enorme Hitze sind Teile des Lasters mit der Mittelleitplanke verschmolzen, wodurch sich die Aufräumarbeiten sehr aufwendig gestalten. Die Ladung des Lastwagen muss komplett ausgeräumt werden, erst dann kann das Wrack abgeschleppt werden.

Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Dortmund wird voraussichtlich noch bis in zum Mittag bestehen. In Richtung Köln wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt. Ein Statiker soll nun prüfen, ob die generelle Sicherheit der Brücke noch gegeben ist.