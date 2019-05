Auf der Autobahn 57 hat am Freitagmorgen (24.05.2019) ein Lkw gebrannt. Zwischenzeitlich war die Autobahn zwischen Krefeld-Gartenstadt und dem Kreuz Meerbusch gesperrt. In Fahrtrichtung Köln mussten Autofahrer Verzögerungen von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen.

Bergungsarbeiten dauerten bis in den Mittag

Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle sind inzwischen abgeschlossen. Der Verkehr läuft in beiden Richtungen wieder weitestgehend normal.