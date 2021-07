+++ Liveticker +++ Erfstadt ruft den Katastrophenfall aus

In Erftstadt wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Die Feuerwehr evakuiert zurzeit die Ortsteile Blessem und Bliesheim und bringt die Anwohner in Turnhallen unter. Auch das Krankenhaus im Stadtteil Frauenthal läuft voll Wasser und wird geräumt. Die Feuerwehr wird durch THW, DLRG und Malterser unterstützt. Auf der Bundesstraße 265 drohte ein Mann in seinem Auto zu Ertrinken.

Klinikum in Leverkusen muss evakuiert werden

Leverkusen muss wegen der Überschwemmung der Dhünn und eines Stromausfalls das Klinikum evakuieren. Insgesamt sind rund 500 Patienten betroffen. In der Nacht wurden bereits die Intensivpatienten in umliegende Krankenhäuser verlegt. Heute sollen weitere Patienten folgen. Angehörige sollen nicht spontan zum Krankenhaus kommen. Sie werden telefonisch informiert.

Zwei Menschen in Köln offenbar ertrunken

Zwei Menschen sind in den Kölner Stadtteilen Bocklemünd und in Lövenich offenbar in ihren vollgelaufenen Kellern ertrunken. Die Feuerwehr hat die beiden Tote bei Einsätzen wegen Überschwemmungen am späten Mittwochabend in ihren Kellern gefunden. Dabei handelt es sich um eine 72 Jahre alte Frau und einen 54-jährigen Bewohner eines Einfamilienhauses. Ein Notfallseelsorger betreute zurzeit die Angehörigen.

Feuerwehr rettet in Hebborn Anwohner mit Booten

Im Bergisch-Gladbacher Ortsteil Hebborn musste die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag Anwohner mit Booten aus ihren überschwemmten Häusern retten. Im Rhein-Sieg-Kreis wurden mehrere Ortsteile von Rheinbach und Swisttal evakuiert. In Bonn traten kleine Flüsse und Bäche über die Ufer. Im Kreis Euskirchen drohte in der Nacht die Steinbachtalsperre überzulaufen.

Stand: 15.07.2021, 13:08