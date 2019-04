Stadt Köln sucht Künstler für Litfaßsäulen

Künstlerinnen und Künstler können sich bewerben, um Litfaßsäulen in Köln zu verschönern. Es geht um 25 Säulen, die eigentlich abgerissen werden sollten. Nun werden sie in Zukunft in Kölner Stadtteilen als Kunstsäulen erhalten bleiben.

Stadt zahlt Honorar

Künstlerinnen und Künstler aus dem In- oder Ausland können teilnehmen. Dazu müssen sie bis zum 6. Mai 2019 laut Stadt vom Mittwoch (10.04.2019) einen Vorschlag einreichen. Die Kosten in Höhe von 3.500 Euro für die Gestaltung der so genannten Kunstsäule übernimmt dabei die Stadt. Die ausgewählten Künstlerinnen und Künstler erhalten ein Honorar von je 500 Euro.

Wechselnde Kunstwerke