Literaturfestival mit Publikum: Lit.Cologne startet in Köln

Auch Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah dabei

Der Kölner Autor Frank Schätzing thematisiert den Klimawandel

Bei Frank Schätzing geht es um den Klimawandel und bei Richard David Precht um die Bedeutung der Arbeit in der Zukunft. Er stellt sein neues Buch "Freiheit für alle" vor: "Jetzt verändert sich die Arbeit wieder, weil wir von einer klassischen Erwerbsarbeitsgesellschaft zunehmend in eine Sinngesellschaft übergehen, wie ich das nenne, in eine Gesellschaft, deren wichtigste Frage nicht mehr ist, was arbeite ich, sondern bin ich glücklich, habe ich ein erfülltes Leben, ist das sinnvoll, was ich tue und das lässt natürlich die Arbeitswelt nicht unberührt."

Ein Höhepunkt des diesjährigen Festivals ist, dass der neue Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah nach Köln kommt. Der tansanische Schriftsteller flüchtete in den 1960er Jahren nach Großbritannien, wo er bis heute lebt. In seinen Büchern sind Kolonialismus und das Leben in der Fremde zentrale Themen, die er eindringlich schildert und die auf eigene Erfahrungen zurückgehen: "Ein Unbehagen darüber, in einer Kultur zu leben, die fremd oder sogar feindlich ist. Nicht unbedingt dir als Person gegenüber, sondern gegenüber deiner Kultur, deiner Religion oder Geschichte."