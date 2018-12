Litcologne 2019 mit mehr als 190 Veranstaltungen

Ein pralles Progamm bietet die 19. Auflage des internationalen Literaturfestivals Litcologne, das am Dienstag (04.12.2018) vorgestellt wurde. An den zwölf Festivaltagen vom 19. bis zum 30. März 2019 stehen insgesamt wieder mehr als 190 Veranstaltungen auf dem Programm. Knapp die Hälfte richtet sich an Kinder und Jugendliche.

Hörbuchpreis und Lesungen

Auch 2019 startet das Festival wieder mit der Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises. Danach beginnen zahlreiche klassische Lesungen. Unter anderem mit der großen französischen Schriftstellerin Annie Ernaux, die ihren Roman „Der Platz“ vorstellt. Unter den deutschsprachigen Autoren sind unter anderem Frank Schätzing, Richard David Precht, Adriana Altaras und Karen Duve vertreten.

Auch Musiker, Schauspieler und Komiker mit dabei

In der Reihe „Lyrics“ wird in diesem Jahr der „Element of Crime-Gründer“ Sven Regener über seine Songtexte sprechen. Darüber hinaus gibt es wieder viele thematische Abende. Zum Beispiel zum Thema „Kochen“ und zur „Geschichte der Beleidigung“ mit Komikerin Cordula Stratmann und Schauspieler Bjarne Mädel. Bei einem Abend mit Carolin Emcke, Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2016, geht es um das politische Thema „Grenzen“.

Der Kartenvorverkauf für die Litcologne beginnt am 5. Dezember. Wer früh zugreifen will, muss online gehen, denn die ersten Karten gibt es im Netz. Die Nachfrage ist jedes Jahr groß. Zur letzten Litcologne kamen 100.000 Besucher.