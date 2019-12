Letzte Klappe bei der "Lindenstraße"

Der erste TV-Kuss von zwei Schwulen

Vorbild für den Erfinder Hans W. Geißendörfer ist die britische Serie "Coronation Street", die dort bereits seit 1960 läuft. Er verlegt die Handlung nach München und lässt an Themen nichts aus: Erste Liebe und Enttäuschung, häusliche Gewalt und Hochzeit, Rechtsextremismus, Arbeitslosigkeit und Mobbing.

Auch den ersten Kuss von zwei Schwulen in einer Fernsehserie gibt es in der Lindenstraße – und sorgt 1990 für Aufsehen. Solche Reaktionen sind vom Erfinder gewollt, denn Hans W. Geißendörfer will mehr als Unterhaltung. " Für mich ist es eine riesen Chance, zum tatsächlichen Leben einen Kommentar abzugeben, Beobachtungen in dramatischer Form loszuwerden, von denen man glaubt dass sie wichtig sind, dass sie viele erreichen. " So beschreibt Geißendörfer die Idee hinter der Serie.

Schauspieler dürfen mit ihren Rollen altern

Neu ist auch, dass die Serie auf Jahre angelegt ist und sich nicht auf einige Folgen beschränkt. Und: Die Schauspieler dürfen mit ihren Rollen altern – oder erwachsen werden. Wie Moritz A. Sachs. Er ist als Klaus Beimer seit Folge eins dabei. Damals war er sieben – heute ist er 41 Jahre alt. Das Serienende ist für ihn – auch privat – kaum vorstellbar: " Ich kenne das Leben nicht ohne Lindenstraße. Es geht alles verloren, was vertraut war, eine riesige Konstante. Es ist wie ein Teil von mir, der verloren geht. Es ist wie ein Abenteuer. "

Wiedersehen mit ehemaligen Bewohnern der "Lindenstraße"

Gabi (Andrea Spatzek) entdeckt, dass sich Ines mit ihren "Jaloha"-Bestellungen hoffnungslos verschuldet hat.

In mehr als 34 Jahren "Lindenstraße" gab es 21 Geburten, 54 Todesfälle und 36 Hochzeiten. Am Freitag (20.12.2019) fällt zum letzten Mal die Klappe und am 29. März 2020 läuft dann die letzte Folge. Bis dahin versprechen die Macher noch einige spannende Geschichten und das Wiedersehen mit Bewohnern, die zum Teil längst aus der Straße ausgezogen sind. Welche das sind, soll aber eine Überraschung sein.

Die "Lindenstraße" im Museum

Die Fans können sich das Lindenstraßen-Feeling auch nach dem Serien-Aus holen. Denn Teile der Requisiten, Kostüme und Kulissen werden zu Ausstellungsstücken. So kommen die Küche von Helga Beimer und die Bushaltestelle Lindenstraße/Kastanienstraße ins "Haus der Geschichte" in Bonn. Das "Technik Museum Speyer" zeigt bereits die Küche von Else Kling und wird das Restaurant "Akropolis" und das "Café Bayer" in seine Sammlung aufnehmen.