In der Kinderklinik an der Amsterdamer Straße in Köln hat die 14-jährige Lika, die bei dem Brandanschlag am Kölner Hauptbahnhof vor sechs Wochen schwer verletzt wurde, zum ersten Mal über die Tat gesprochen. Am Dienstag (27.11.2018) beantwortete sie Fragen von Journalisten. Für Beobachter wurde es ein bewegendes Gespräch, bei dem Lika sich als eine tapfere Jugendliche zeigte. Lika wollte nicht gefilmt werden.

Lika kann kaum gehen

In einem Raum der Kinderklinik wird Lika von einem Anwalt, der die Familie seit dem Geschehen betreut, im Rollstuhl hereingefahren. Mittlerweile könne sie wieder etwas laufen, allerdings nur drei bis vier Meter, für mehr habe sie keine Kraft. Lika trägt eine graue Mütze. Sie hat keine Haare, weil die Ärzte Teile ihrer Kopfhaut an die verletzten Stellen an den Beinen transplantierten. Es sei sehr schwer keine Haare zu haben, sagt sie. Bis zum Brandanschlag am 15. Oktober hatte sie lange, schöne, dunkle Haare.

Entlassungstermin steht offenbar bald bevor

Die Ärzte haben ihre signalisiert, dass sie möglicherweise am Mittwoch (28.11. 2018) entlassen werden kann. Es stehe noch ein Verbandswechsel bevor. Bei dieser schmerzhaften Prozedur solle geklärt werden, ob sie die Klinik tatsächlich verlassen kann.