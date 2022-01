Vorwerk gewinnt Verfahren um Thermomix

Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf darf der Discounter Lidl ein Konkurrenzprodukt zur Küchenmaschine Thermomix nicht mehr in Deutschland verkaufen. Außerdem muss Lidl Schadenersatz an das Vorwerk zahlen.

Thermomix ist Verkaufsschlager

Der Thermomix ist der Verkaufsschlager des Wuppertaler Familienunternehmens Vorwerk. 2020 erwirtschaftete das Unternehmen mit der Küchenmaschine alleine etwa 1,6 Milliarden Euro, rund die Hälfte des Gesamtumsatzes.

Konkurrenzprodukt kostet 1000 Euro weniger