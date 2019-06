Die Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf haben zu Spenden für die Sea-Watch-Seenotretter und die in Italien inhaftierte Kapitänin Carola Rackete aufgerufen. Nach dem Aufruf waren bereits am Sonntagmorgen (30.06.2019) Spenden in Höhe von mehr als 360.000 Euro eingegangen.