Erst Amputation, dann Paralympics: Wie ein Leverkusener zum Mutmacher wurde

Rückblende: Davids Telefon klingelt. Ein Arzt vom Krankenhaus Köln-Merheim ist dran. Er braucht Davids Hilfe. Dringend. Es geht nicht um eine medizinische Versorgung, klar. Es geht um Beistand, Rat, Mut, Hoffnung. Eine Frau liegt in seiner Klinik. Nach einer Blutvergiftung wurden ihr Hände und Füße amputiert.

Dieser Anruf liegt mittlerweile drei Jahre zurück. Für David Behre ist er noch immer präsent.

"Auf einmal kannst du nicht mehr gehen"

Der 34-Jährige weiß nur zu gut, wie sich Menschen fühlen, denen Körperteile amputiert wurden. Es ist seine eigene Geschichte, die er bei jedem Anruf eines Krankenhauses durchlebt. " Wenn ich anderen helfe, verarbeite ich meinen Unfall. Jedes Mal wieder ein bisschen mehr" , sagt er.

Fast 14 Jahre ist es her, dass David Behre an einem Bahnübergang vom Zug erfasst wurde. Er war mit seinem Fahrrad unterwegs, die Schranke war geöffnet. Nur mit viel Glück hat er diesen unverschuldeten Unfall überhaupt überlebt. In der Unfallklinik Duisburg wurde er notoperiert. "Ich habe schnell aufgehört, nach dem Warum zu fragen. Das macht dich nur fertig und bringt dich nicht weiter."

Bei den Paralympics in Rio 2016: Markus Rehm (v.l.), David Behre, Felix Streng und Johannes Floors

Zufällig sieht er im Krankenhaus einen Beitrag über einen der weltbesten Paraläufer. "Da wusste ich, der Rollstuhl ist nicht das Ende. Ich will laufen. Ich will nach London!" Vier Monate später konnte David Behre wieder gehen, mit Prothesen. Zwei Jahre später wurde er Vizeweltmeister im Sprint über 200 Meter. Fünf Jahre später holte er sich seine erste Medaille bei den Paralympischen Spielen in London. Es folgten Rio und jetzt Tokio.

Jeder braucht einen Mutmacher

David Behre erinnert sich noch ganz genau an den ersten Besuch bei der amputierten Frau im Krankenhaus Köln-Merheim vor drei Jahren. „Ich wusste, gleich treffe ich eine Mutter, die noch nicht verstehen kann, dass sie keine Hände, keine Füße mehr hat und wie sie so weiterleben soll. Erst wollte sie mich gar nicht sehen“ , sagt er. Seine Erfahrung mit Verunfallten ist dabei immer ähnlich: "Alle, die ich besucht habe, dachten erst: was weiß der schon, wie es mir geht."

Inzwischen sind David Behre und die frühere Patientin aus dem Krankenhaus Köln-Merheim gut befreundet

David zeigte der Frau dann seine Prothesen, erzählte ihr von seinem Unfall und von seinem gelebten Traum von den Paralympics. Er erzählte ihr auch von dem harten Weg dorthin, das viele Training, die doppelte Kraft, die man als Prothesenträger benötigt, um wieder gehen zu können.

Keine Leidensgeschichte

Es ist keine Leidensgeschichte, die der junge Mann erzählt. Wer ihn kennenlernt, erlebt ihn durch und durch als positiven Menschen mit einer unglaublichen Willenskraft und Lebensfreude, die ansteckend ist. Mit dieser Gabe erreichte er auch die amputierte Mutter, die heute froh über diese Begegnung und bis heute mit ihm befreundet ist: "Ich wüsste nicht, was ich jetzt machen würde ", sagt die 47-Jährige. " Ich konnte mir gar nicht vorstellen, mit Prothesen zu leben und jetzt mache ich sogar wieder Sport. Für mich ist David ein Lebensretter."

David Behre hat in den vergangenen Jahren mindestens 20, 30 verunfallte Menschen in Krankenhäusern besucht. Sein Netzwerk zu den Kliniken zieht sich durch ganz Nordrhein-Westfalen. Wenn Ärztinnen und Physiotherapeuten ihn anrufen und um Hilfe bitten, ist er da und macht den Patienten wieder Mut.